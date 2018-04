Der Hotelier, dem Sterne schnuppe sind

Fix ist, dass er in London ein zweites „Meissl & Schadn“ - so heißt das Restaurant in seinem Wiener Hotel Grand Ferdinand - aufsperren wird. Das Telefon im Klo ist heute übrigens keine Bedingung mehr für fünf Sterne. Weitzer will sie trotzdem nicht wieder zurück: „Es ist alles gut, so wie es ist.“ Im Vergleich zu früher habe man um 40 Prozent mehr Nächtigungen. Kurzum: Die Kritiker lagen falsch.