„Holmi“: Vorarlberger machen Uber Konkurrenz

„Wir verwenden Taxis, zahlen in Österreich unsere Steuern und sind nicht nur in Großstädten verfügbar“, umreißt Jürgen Gunz von Holmi IT Technologies KG die großen Unterschiede zum übermächtigen Konkurrenten aus den USA. Der Fahrgast profitiere vom transparenten Preissystem - bereits vor der Buchung erfahre er den geschätzten Fahrpreis, den er dann via App über Kreditkarte oder bar im Taxi selbst bezahlen kann. Zudem schlage die App die schnellste Wegstrecke vor, so Gunz.