Snapchat bleibt für Nutzer unter 16 Jahren offen

Entgegen dem Konkurrenten WhatsApp soll die Foto-App Snapchat auch nach dem Greifen der neuen EU-Datenschutzregeln für Jugendliche unter 16 Jahren ohne Zustimmung der Eltern nutzbar bleiben. Dafür will Snapchat in dieser Altersgruppe auf die Erhebung personenbezogener Daten wie Ortungsinformationen verzichten, wie Betreiber Snap am Donnerstag mitteilte.