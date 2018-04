5G: Mobilfunker hoffen auf leistbare Frequenzen

Grausam: „Schritt in die richtige Richtung“

Positiv äußerte sich der Marktführer Telekom Austria, an dem die Regierung 28,4 Prozent hält. „Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass sich die österreichische Bundesregierung klar dazu bekennt, digitale Infrastrukturen, in dem Fall 5G auszubauen“, sagte Marcus Grausam, der die Österreich-Tochter A1 interimistisch leitet, nachdem A1-Chefin Margarete Schramböck als Wirtschaftsministerin in das ÖVP-Regierungsteam wechselte.