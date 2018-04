Dauerbrenner Westwien - Bregenz als Play-off-Hit

Die K.-o.-Phase der Handball-Liga Austria beginnt am Freitag mit mehrheitlich klaren Weichenstellungen. Im „best of three“-Viertelfinale sind Hard gegen Ferlach (19 Uhr), „Vize“ Fivers Margareten gegen Linz und Krems gegen Schwaz (jeweils 19.30 Uhr) klar zu favorisieren. Das umso mehr, da dieses Trio in einem eventuellen Entscheidungsmatch Heimvorteil hätte. Offen scheint Westwien - Bregenz.