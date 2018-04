Mega-Hype um spanische Doppelgängerin von Trump

Seinen Anfang nahm alles auf den Feldern in Cabana de Bergantinos in Nordspanien, wo Dolores Leis Antelo mit einer Journalistin über ihre landwirtschaftliche Arbeit sprach. Als dann ein Foto der 64-Jährigen im Netz veröffentlicht wurde, wurde die Spanierin plötzlich zum Star in den sozialen Medien.