Googles GMail versieht E-Mails mit Verfallsdatum

Google führt in seinem E-Mail-Dienst GMail neue Sicherheitsfunktionen ein. So ist es - in Hinblick auf die Nöte von Geschäftskunden in Zeiten ausufernder Hacker-Angriffe - im neu eingeführten „Vertraulich“-Modus künftig möglich, Mails mit einem Verfallsdatum zu versehen oder sie nachträglich zu widerrufen.