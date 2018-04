Ex-Freund randalierte in Klagenfurter Wohnung

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag ließ eine 22-jährige Klagenfurterin ihren 32-jährigen Ex-Freund in ihre Wohnung, nachdem er sie aus dem Bett geläutet hatte. „In der Wohnung kam es zu Drohungen und Gewaltausübungen durch den Ex-Freund. Er zerstörte auch das Mobiltelefon der Frau im Zuge des Streites“, schildert ein Polizist. Beim verlassen der Wohnung trat der wildgewordene Exfreund nochmals so stark gegen die Eingangstür, dass diese aufbrach. Danach machte er sich aus dem Staub. Nach Alarmierung der Polizei wurde sofort eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet, diese verlief bis dato negativ.