Thiem im Viertelfinale: 2018 die meisten Siege!

Noch nicht in Paris-Form, aber siegreich hat Dominic Thiem am Mittwoch auch die Achtelfinalhürde beim mit 2,794 Mio. Euro dotierten ATP-500-Turnier in Barcelona genommen. Der 24-jährige Niederösterreicher setzte sich gegen den slowakischen Lucky Loser Jozef Kovalik nach 103 Minuten mit 7:6(5),6:2 durch und kämpft am Freitag um sein drittes Saison-Halbfinale.