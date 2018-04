Friedrich F.: Seit 179 Tagen spurlos verschwunden

Bei der Suche nahm die Polizei große Risiken in Kauf, so wurde u.a. ein weit verzweigtes Höhlensystem nach dem Weststeirer durchforstet, sogar einen schwer verletzten Beamten gab es im Zuge der Suchaktion zu beklagen. Der Polizist stürzte während seines Einsatzes. Doch lediglich den weißen Kleinbus konnten Polizisten in einem Waldstück sicherstellen, der Flüchtige aber, der nahezu jeden Winkel in der Gegend bestens kennt, wurde nicht gefunden.