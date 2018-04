Kurioser Streit um neuen Namen für den Zugbahnhof

Kein Parkplatz in Pregarten

Auch Anton Scheuwimmer, ÖVP-Bürgermeister in Pregarten, sieht das Land bei solchen Anlagen in der Pflicht. Dennoch hätte die Gemeinde aus dem Bezirk Freistadt die geplante, 300.000 € teure Park-and-ride-Anlage in der Stadt mifinanziert. Wenn man könnte. Doch das Land stimmte einem Darlehen über 37.000 Euro nicht zu - und weil die Stadtkasse leer ist, wird die Anlage nicht errichtet.