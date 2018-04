Bühne frei für Salzburgs nächstes Gala-Tänzchen

„Wir haben immer noch einen riesigen Hunger auf Erfolge“, lässt „Sechser“ Samassekou keine Zweifel an Salzburgs Absichten in Marseille aufkommen. Bereits im Hinspiel sollen die Weichen auf den historischen ersten rot-weiß-roten Finaleinzug in der Europa League gestellt werden. Wofür wie gegen Real Sociedad in San Sebastian beim 2:2, beim 2:1 in Dortmund wie beim 2:4 in Rom zumindest ein Auswärtstor hilfreich wäre.