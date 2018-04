Toronto nach Sieg gegen Wizards wieder in Führung

Die Toronto Raptors sind einen Sieg vom Aufstieg in die zweite Play-off-Runde der NBA entfernt. Sie bezwangen in der Nacht auf Donnerstag die Washington Wizards im Air Canada Centre 108:98 und gingen in der „best of seven“-Serie mit 3:2 in Führung. Das möglicherweise entscheidende sechste Spiel geht in der Nacht auf Samstag in der US-Hauptstadt in Szene.