Berger verlor zweites Finalspiel mit Perugia!

Alex Berger hat am Mittwoch im Dress von Perugia das zweite Finalspiel der italienischen Volleyball-SuperLega verloren. Trotz einer 2:0-Satzführung verloren die Gäste bei Cucine Lube Civitanova nach 128 Minuten noch mit 2:3 (22,24,-17,-23,-11). Damit steht es in der „best of five“-Serie 1:1, das nächste Spiel geht am Samstag in Perugia in Szene.