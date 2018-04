Nach Hund umgesehen: Radler kam von Straße ab

Ein Pensionist war am Mittwochabend in Bruck an der Glocknerstraße auf einem unbefestigten Weg mit seinem Bike unterwegs. Sein Hund folgte ihm. Als sich der 66-Jährige nach dem Vierbeiner umdrehte, kam der Radler von der Straße ab und stürzte über eine Böschung, wo er liegen blieb. Dabei erlitt der Mann ein Hämatom am linken Auge. Er kam zur Kontrolle ins Krankenhaus Zell.