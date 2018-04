Tennis: Manipulations-Tsunami auf unterer Ebene!

Ein unabhängiger Untersuchungsbericht bescheinigt dem Profi-Tennis ein ernstes Integritätsproblem, allerdings nur auf mittlerer und unterer Ebene vor allem im Herrenbereich. Die dreiköpfige Untersuchungskommission stellte die Ergebnisse ihrer zweijährigen Nachforschungen am Mittwoch in London vor. Dafür hatte die Kommission mehr als 100 Spieler befragt. Ein an der Untersuchung beteiligter Funktionär sagte, sie seien auf eine „Tsunami von Manipulationen“ gestoßen.