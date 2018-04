Zweite Ränge für Zajac/Matz und Frank/Abicht

Zajac/Matz starteten an der Cote d"Azur perfekt, in der Zwischenwertung liegt das Duo nach den weiteren Rängen 13 und 18 am Mittwoch auf dem 14. Rang. Frank/Abicht sorgten neben dem zweiten auch für einen fünften Tagesrang - gesamt liegen die Damen auf Platz 13. Nur drei Plätze hinter dem österreichischen Top-Duo liegen Laura Schöfegger/Anna Boustani. Angelika Kohlendorfer/Lisa Farthofer sind aktuell 25. Bei den 470ern konnte nur eine Wettfahrt durchgeführt werden: Während Bargehr/Mähr wegen eines Frühstarts disqualifiziert wurden, landeten Niko Kampelmühler und Thomas Czajka auf Rang 31.