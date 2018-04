Sabrina Filzmoser startet zum 20. Mal bei einer EM

Österreichs Judoteam war bei einer EM zuletzt 2012 ohne Medaille geblieben. Die Herren errangen zum bisher letzten Mal Edelmetall 2010 in Wien (Silber und Bronze), bei den Damen gewann Kathrin Unterwurzacher vor einem Jahr in Warschau in der Klasse bis 63 kg die Bronzemedaille. Sie ist heuer nach einer Knieoperation nicht am Start, ebenso wie die dreifache EM-Dritte Bernadette Graf, für die nach einem Wechsel von der 70er- in die 78er-Klasse und wegen Kreuzschmerzen die EM zu früh kommt.