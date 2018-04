Nachkommen vertriebener Juden bei Van der Bellen

„Ich vermute, Sie alle haben ambivalente Gefühle gegenüber Österreich“ - mit diesen Worten hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim Empfang des Jewish Welcome Service an die Überlebenden des Holocaust und deren Nachkommen gerichtet. Dennoch freue er sich, seine Gäste in einem „anderen Österreich“ willkommen heißen zu dürfen, so der Bundespräsident am Mittwoch in der Hofburg. Van der Bellen erinnerte in seiner Rede daran, dass Österreich sich „seiner Geschichte lange - zu lange - nicht gestellt“ habe. Heute, betonte der Bundespräsident auch, bestehe jedoch ein „breiter Konsens in den Medien, in der Politik, in der Gesellschaft insgesamt, “sich jeglichem Antisemitismus „vehement entgegenzustellen“.