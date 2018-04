Die „Krone“ präsentiert das Radieschenfest in Hall

Am letzten Samstag im April feiern die Tiroler Gemüsebauern mit dem Radieschenfest den traditionellen Saisonauftakt am Marktmittelpunkt ihrer Genussregion. Rund um das Rathaus in der Haller Altstadt dreht sich alles rund um die roten Knollen. Mit dabei ist auch die „Tiroler Krone“: Bei unserem Stand gibt es viel zu gewinnen!