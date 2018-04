Syrien: Rückkehr von Flüchtlingen unerwünscht!

Warum das so einfach geht? Weil seit 4. April Assad per Dekret sein eigenes Volk um den ohnehin spärlichen Besitz bringen kann. Durch neue Bebauungspläne. Nach Erlass eines solchen Umbau-Dekrets haben die Grundbesitzer 30 Tage Zeit, diesen Besitz nachzuweisen. Sonst fällt er an den Staat. Schwierig. Denn Katasterämter sind in Syrien spärlich gesät oder ohnehin vom Krieg zerstört. Ein Dilemma insbesondere für die Flüchtlinge. Denn das Dekret zielt eindeutig auf jene ab, die vor Assad geflohen sind. Ihre Rückkehr ist unerwünscht.