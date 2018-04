Pools saugen Trinkwasserleitung leer

Notmaßnahmen und Bitte um Rücksichtnahme

Bürgermeister Johann Singer bestätigt, dass wegen der Poolbefüllungs-Saison - es geht um 30 gemauerte Becken und einige Selbstaufsteller-Pools - das Trinkwasser knapp ist. „Wir haben im Vorfeld die Pool-Besitzer gebeten, sich für ein koordiniertes Befüllen zu melden. Aber das haben so gut wie alle ignoriert“, ärgert sich der Ortschef. Er geht von Haus zu Haus, bittet um Rücksicht und hat jetzt Notmaßnahmen ergriffen, weil die Wasserbehälter, die durch einen Tiefbrunnen gespeist werden, leer sind: Während des Tages wird die Wasserversorgung stundenweise gekappt, um die Behälter zu füllen, damit am Abend fürs Waschen genug Druck in der Leitung ist.