Massen-Tumult in Linz: „Linke“ gegen „Rechte“

Tumult und Polizei-Großeinsatz am Linzer Taubenmarkt: Mit Latten und Wurfgeschoßen griffen „Linke“ eine von Magistrat und Polizei genehmigte Veranstaltung der „Identitären“ an. Als das erste Blaulicht auftauchte, löste sich der Tumult auf. Die Folge: Der Straßenbahnverkehr stand 20 Minuten still!