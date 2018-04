Wirtschaftsbund-Obfrau Silke Steiner wirft hin!

Schluss, aus, vorbei! Die Bezirksobfrau des Osttiroler Wirtschaftsbundes, Silke Steiner, legt ihr Amt nieder - und zwar bei der statutarisch notwendigen Bezirksgruppenhauptversammlung, spätestens jedoch mit Ende Juni. Das verkündete sie am Mittwochabend in Form einer Presseaussendung. Scharfe Kritik übt sie an Landesobmann Franz Hörl. Die anderen Bezirksobleute verteidigen ihn.