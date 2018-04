Badehaus am Klopeiner See wird realisiert

St. Kanzian Wellness am See ist gefragt! Das dritte Kärntner Badehaus ist nun fix. Nach dem Millstätter See und dem Wörthersee erhält auch der Klopeiner See eines: Am Ostufer beim Strandbad Krainz werden 2,4 Millionen Euro werden investiert - finanziert von Land, Betreiber und Tourismusregion. Baustart ist im Herbst.