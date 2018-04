Tanz vor dem Lindwurm: Quadrille am Neuen Platz!

Endlich ist es so weit: Der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres nähert sich in Riesenschritten. Die Rede ist natürlich vom Stadtball, der zum Finale der Festwoche stattfindet. Im Vorfeld der Feierlichkeiten am Samstag wird am Donnerstag noch einmal die Quadrille geprobt - und zwar am Neuen Platz!