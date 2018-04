Im Bett mit Austro-Stardesignerin Lena Hoschek

Was die österreichische Designerin Lena Hoschek mit ihrer gleichnamigen Marke geschafft hat, muss ihr erst mal jemand nachmachen. Mittlerweile beschäftigt die Steirerin 40 Mitarbeiter in ihrem Modeunternehmen und ist europaweit in über 40 Boutiquen erhältlich. Trotz ihrem Dasein als Jungmama, reizen sie auch neue Projekte. Für Bettenreiter legte Hoschek etwa erstmals bei Bettwäsche Hand an. Vorerst wird es drei Designs geben, doch die Designerin hat Lust auf mehr bekommen …