Die GTI-Vortreffen nehmen Fahrt auf

„Lassen uns den Spaß sicher nicht verderben“

„Natürlich tragen die vielen behördlichen Schikanen, wie Bodenschweller, Parkverbote, Überwachungskameras und Schwerpunktkontrollen der Polizei dazu bei, dass einige Fans zu Hause bleiben. Das sind jedoch Einzelfälle“, so ein GTI-Szene-Insider gegenüber der „Krone: “Noch vor zehn Jahren ging es auch erst knapp eine Woche vor dem Treffen richtig los. Heute organisieren wir uns über diverse Gruppen im Netz nach wie vor mehr als zwei Wochen vor dem eigentlichen Treffen an verschiedensten Orten in ganz Kärnten. Daran können auch die Behörden nichts ändern. Wir lassen uns den Spaß sicher nicht verderben." Dem können auch Touristiker nicht widersprechen, viele Betten sollen bereits ausgebucht sein - von Tag zu Tag nimmt auch die Frequenz der Boliden zu.