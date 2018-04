Mutter überrollte vierjährigen Sohn mit Auto

Zu einem tragischen Vorfall kam es am Mittwoch in Sankt Veit: Eine 34-Jährige übersah beim Rückwärtsfahren ihren vierjährigen Sohn, der in der eigenen Hauszufahrt mit einem Ball spielte. Das Kind wurde von dem Fahrzeug überrollt und unbestimmten Grades verletzt. Nach notärztlicher Hilfeleistung vom Rettungshubschrauber C 11 wurde der Bub in das Klinikum Klagenfurt geflogen.