Tritte gegen Polizei bei Großbrand auf Bauernhof

17 Feuerwehren im Einsatz

17 Feuerwehren waren bei dem Brand im November in Zeitlham, Gemeinde Pucking, im Einsatz. Nach Schleif- und Schweißarbeiten stand plötzlich der Wirtschaftstrakt in Flammen. Das Wasser bei den Löscharbeiten war knapp, deshalb versuchten auch die drei Angeklagten und ihr Vater zu löschen. „Es lief nicht optimal. Deshalb bin ich zum Vater in den Stall, um brennende Strohballen zu löschen“, erinnerte sich der jüngste Bruder. „Wir haben versucht, den Bestand so gut wie möglich zu erhalten. Es ging auch um die Sicherung des Viehbestandes“, berichtet sein Bruder, der selbst bei der Feuerwehr aktiv ist. Die Polizei wollte die Männer aber am Betreten des brennenden Wirtschaftsgebäudes hindern. Aus Sicherheitsgründen, wie die Beamten betonten. So kam es zu den emotionalen Szenen und Handgreiflichkeiten.