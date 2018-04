Kärntens Kletterparadies

Michael Ibovnik ist der Spezialist, wenn’s um Ausrüstung für Bergsportler geht. Bei ihm gibt’s nicht nur die neuesten Tech-Gadgets für Kletterer, sondern auch Sonderwünsche werden erfüllt. Und wenn’s sein muss, greift sein Team selbst zur Nadel, um etwa Klettergurte zu nähen. Deshalb ist Michael regelmäßig bei seinen Kunden am Kanzianiberg bei Finkenstein unterwegs. Denn was wohl viele nicht wissen, der „Kanzi“ bietet neben den Kletterrouten auch eine Vielzahl an Klettersteigen in verschiedensten Schwierigkeitsgraden an. „Der ,Kanzi‘ ist ideal, um sich auf die Klettersteig-Saison vorzubereiten“, schwärmt Michi, denn auf den Bergen liegt nach dem vergangenen Winter teils noch sehr viel Schnee.