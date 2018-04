Zum zweiten Mal der Held der Flammen

Albert Wilding fuhr indes mit seinem Radlader an die Enns und hievte 2000 Liter Wasser in die Schaufel. „Dabei begab ich mich in größte Gefahr. Die Strömung ist derzeit so stark, dass ich über die Böschung gerutscht bin. Gerade noch so schaffte ich es ans Ufer und konnte das Feuer in der Halle löschen“, erinnert sich der Pongauer an die Schrecksekunden. Die Feuerwehr tat den Rest.