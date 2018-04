Sex, Macht und Tonnen von Reis

100 Tanzstudierende lässt Kooperationspartner SEAD in Schallmoos aufmarschieren. „Sie werden bei einem großen Fest am 13. Juni aber nicht nur die ganze Bandbreite ihres tänzerischen Könnens präsentieren, sondern in ihrer Performance auch eine Hommage an den legendären Merce Cunningham setzen“, verriet die Intendantin, die heuer auch Stan‘s Cafe serviert. Die britische Theatergruppe schenkt aber natürlich keinen Espresso oder Cappuccino ein, vielmehr säht sie in der Kollegienkirche fünf Tonnen Reis. „In ihrer Produktion ,Of All The People In All The World’, die bereits in 60 Städten für Aufsehen sorgte, stellen sie anhand von Reiskörnern Statistiken - z.B. wie viele Menschen essen bei McDonalds, oder wie viele Flüchtlinge befinden sich im Land - auf humorvolle und poetische Weise dar.“