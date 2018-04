„Alarmstufe Rot“ kehrt zurück - auf dem Smartphone

Die einst enorm populäre Strategiespielreihe „Command & Conquer“ steht offenbar vor einem Comeback - allerdings nicht am PC, sondern am Smartphone. Der chinesische Internetriese Tencent hat sich die Rechte am Ableger „Alarmstufe Rot“ gesichert und arbeitet an einem Smartphone-Game namens „Red Alert Online“. Im Trailer gibt es einen ersten Vorgeschmack auf Gameplay und Story. Bislang gibt es zu dem Titel allerdings nur eine chinesische Website. Ob das „Command & Conquer“ für das Handy jemals nach Europa kommt, bleibt somit vorerst offen.