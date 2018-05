2x2 Meet & Greet mit Abbath gewinnen

Eisiges Augenzwinkern

Mit seiner Band Immortal wuchs er nicht nur musikalisch zu einer unverzichtbaren Größe im Black-Metal-Segment an. Die inflationäre Verwendung nordischer Natursymbolik und das bewusste Spielen mit den Klischees beherrschte die Band aus dem Effeff. So kraxelten sie im Video ihres humorigen Frühwerks „Call Of The Wintermoon“ mit Zauberhand und Nieten bestückt feuerspuckend durch das westnorwegische Unterholz oder ließen sich bei „Grim And Frostbitten Kingdoms“ in einem Eisblock erwecken. Dazu noch ungemein kreative Songtitel wie „Frozen By Icewinds“, „Cursed Realms Of The Winterdemons“ oder „Frostdemonstorm“ - noch bevor der Terminus „Humor“ in diesen musikalischen Gefilden überhaupt erfunden war, hatte in Abbath bereits bis zum Exzess inszeniert.