Klopp hat seinen Doppelgänger bei AS Roma gefunden

Ähnlich wie Klopp, der seine Trainerkarriere bei Mainz begann, startete Di Francesco auch bei einem kleineren Klub: Bei US Sassuolo, in einer 40.000-Einwohner-Kleinstadt neben Modena. Er brachte die Grün-Schwarzen, die nie zuvor in der ersten Spielklasse gespielt hatten, sogar bis in die Europa League. Ein ähnliches Wunder vollbrachte Klopp bei Mainz, nur damals (2006) gab es noch keine Europa Leauge, sondern den UEFA-Cup.