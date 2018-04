„Franziskushof“ nun doch nicht vor Schließung?

Brisant: Im Internet finden sich Postings über Sammelaktionen, die nach Verkündung der Schließung des „Franziskushofes“ durchgeführt wurden. Zehn der Hunde wurden in die Steiermark verfrachtet, nur „Simba“ blieb in Oberschützen zurück. Wie auf Facebook zu lesen ist, will Ilona M. weitermachen. Die zahlreichen persönlichen, ermutigenden Telefonate bzw. Emails hätten sie dazu bewogen „die völlige Schließung nochmals zu überdenken und erneut zu besprechen wie andere Lösungen bzw. Wege gefunden werden können.“ Doch: Dafür sollte der Verein erst nachweisen, was mit den Spendengeldern passiert ist. Details zur Weiterführung soll es ehestens ab Mitte Mai geben.