Katze „zur Sicherheit“ vom Balkon geworfen

Eigentlich wollten der Angeklagte (52) und seine Zimmernachbarin in Ruhe ihre Kur verbringen - wären sich nicht sein Hund und ihre Katze in die Quere gekommen. Im Hotel sind Haustiere nämlich erlaubt. Die 16 Jahre alte Katze schlich sich über die offene Balkontür in das Zimmer des Angeklagten ein. Sein Hovawart jagte sie daraufhin durchs Zimmer.