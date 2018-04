Mehr Skifahrer denn je auf Tirols Pisten

Bei der österreichischen Seilbahntagung in Zell am See (Salzburg) konnte Fachverbands-Obmann Franz Hörl über Zuwächse in allen Bundesländern berichten - teilweise zweistellig. Für Tirol heißt dies in konkreten Zahlen: Die Zahl der Skifahrer („Skier Days“) sprang um 11 Prozent auf 27,5 Millionen in die Höhe. Der Umsatz nahm um 14 Prozent zu und liegt nun bei rund 760 Millionen Euro.