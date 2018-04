Mann (45) verwechselte Verhandlungssaal mit Basar

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten, dass die Prüfplakette am Pkw nachgelocht und damit gefälscht war. Der 54-Jährige fuhr zwar noch am selben Tag in einer Werkstatt und holte die Begutachtung nach, saß nun aber doch wegen Fälschung besonders geschützter Urkunden am Landesgericht auf der Anklagebank. „Die Pickerln haben ja einen Sinn und sollen verhindern, dass die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen gefährdet ist. Daher gibt es normalerweise in solchen Fällen keine Diversion. Dennoch würde ich Ihnen einen Eintrag im Strafregister ersparen“, meinte Richter Norbert Hofer.