Mord im U-Boot: Auf Spurensuche im Øresund

Es ist Sonntagnachmittag, die Bahn hat uns von Kopenhagen, Central Station, über die acht Kilometer lange Øresundbrücke, die Dänemark und Schweden verbindet, in nur 40 Minuten über das Meer nach Malmö gebracht. Die Redaktion ist an diesem Tag nur mit einem Kollegen besetzt. Caroline Larsson schaltet die Kaffeemaschine ein. Am Glastisch vor der endlosen Fotogalerie männlicher Chefredakteure - aber heute führt eine Frau die Zeitung - muss sie zugeben, dass der Tod von Kim Wall in ihr persönlich etwas getriggert hat. „Sie ist in meinem Alter, sie hat denselben Beruf, und dass sie in dieses U-Boot stieg, wirkte nicht wie eine gefährliche Situation.“ In der heutigen Medienwelt, erklärt Larsson, würden Journalisten aus Kostengründen meistens alleine arbeiten. „Ich filme, ich mache die Interviews, ich stelle die Storys online. Oft gehe ich zu Leuten nach Hause, um mit ihnen Gespräche zu führen. So hat auch Kim Wall gearbeitet.“