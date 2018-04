Minus 20 Prozent auf das „Seer Open Air“!

„Dahoam auf der Zloam“, heißt es am 27. und 28. Juli wieder am Grundlsee. Denn da bitten die Seer wieder zu ihrem legendären Open Air. Der Termin am 28. ist bereits ausverkauft - doch für den 27. Juli gibt es noch Karten. Und dieses Konzert sollte man sich nicht entgehen lassen. Denn die Seer spielen nicht nur ihre großen Hits, sie werden dabei unter dem Motto „Seer und Freunde“ unterstützt von Musikgrößen wie Wolfgang Ambros, The Les Humphries Singers, Hans Krankl, Klaus Eberhartinger uvm.