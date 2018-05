DMA‘s: Mehr als nur ein plumper Oasis-Abklatsch

Die Weiterentwicklung sei leicht zu erklären, sagte der Schlagzeuger. „Am Anfang waren ja noch jung und hatten noch nicht so viel Erfahrung, wir haben damals vieles in meinem Schlafzimmer komponiert und aufgenommen. Wenn uns etwas gefallen hat, haben wir einfach weitergemacht. Es gab außerdem keine Erwartungen. Mittlerweile waren wir viel auf Tournee, konnten Erfahrungen sammeln und lernen. Da haben wir beschlossen, ein bisschen umsichtiger an die Sache heranzugehen. Das hört man der Produktion an“, betonte Took.