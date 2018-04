Nintendo Labo im Test: Da lacht das Bastlerherz!

Die Kartonkomponente ist sauber verarbeitet: Die Einzelteile lassen sich leicht aus den Bögen drücken und präzise weiterverarbeiten, Müll fällt so vergleichsweise wenig an. Diskussionen wird wohl die Langlebigkeit auslösen: Karton ist kein Plastik und kann gerade in Kombination mit kleineren Nutzern oder weniger versierten Bastlern schnell kaputtgehen. Ein Problem, das auch Nintendo bewusst ist. Auf einer eigens eingerichteten Website bietet Nintendo Japan Labo-Bögen zum Download an, mit dem man selbst Ersatzteile basteln kann.