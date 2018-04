„Zukunft“ auf der Bühne

Eine der Stärken in Laufenbergs Spielplan ist der Fokus auf Autoren mit engem Graz-Bezug. So sind nicht nur neue Stücke von Clemens J. Setz, Ferdinand Schmalz und Theater im Bahnhof geplant, sondern auch - in Kooperation mit dem „steirischen herbst“- die Dramatisierung des vielfach prämierten, international höchst erfolgreichen Romans „Tram 83“ des in Graz lebenden Autors Fiston Mwanza Mujila.