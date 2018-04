Autoknacker stahlen Lenkräder und Schalthebel

Vor Autoknackern warnt die Polizei in Leonding: Bei einer Einbruchsserie im Stadtteil Haag brachen die Täter in den vergangenen zwei Tagen jeweils die Dreieckscheiben auf, griffen hinein und öffneten die Türen. Bei allen Fahrzeugen bauten die Diebe nur das Lenkrad aus, in zwei Fällen auch die Schalthebel. Die Tatorte liegen in einem Umkreis von wenigen hundert Metern. Die Polizei bittet dringend um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133/4136.