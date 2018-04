„Conan Exiles“: Durchs wilde Barbaristan

Nach 14 Monaten im „Early Access“ erscheint Funcoms Open-World-Surival-Game „Conan Exiles“ am 8. Mai endlich in finaler Version für PC, PS4 und Xbox One. Ein neuer Trailer zeigt, wie sich Gamer darin als ausgestoßener Barbar bzw. Barbarin auf ihrem Weg zum Clan-Führer und Herrscher über Festungen nicht nur an unterschiedlichsten Bestien, sondern auch den Göttern selbst vorbeikämpfen müssen.