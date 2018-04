Hier fliegen 10 Tonnen Kriegsmaterial in die Luft

Munition, die unsicher in der Handhabung ist, wird von den Experten direkt am Fundort vernichtet. 31 Mal musste der Entminungsdienst im Vorjahr Kriegsrelikte an Ort und Stelle sprengen. Munition, die transport- und lagerfähig ist, wird in einem Lager im südlichen Niederösterreich zwischendeponiert, bevor sie in Allentsteig gesprengt wird. Rund 30 Tonnen wurden allein 2017 geborgen und vernichtet.