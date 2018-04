Am Donnerstag, den 24. Mai 2018, laden City4U und das online Magazin Gazette.cc ab 19:00 Uhr zur „Cinenight®“ von „Letztendlich sind wir dem Universum egal“ in die UCI Kinowelt Millennium City ein. Zwischen 19:15 - 19:45 Uhr wird es für alle Gäste einen Empfang in der Gallery Bar mit leckeren Dunkin Donuts und Drinks von Zipfer geben. Auch Waldquelle Traubisoda wird euren Durst löschen und es gibt leckeren Frizzante vom Winzerhaus Stur!