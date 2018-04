Hundewelpen in Afritz gestohlen

Bisher unbekannte Täter haben drei schwarze Mischlingshundewelpen aus einer Garage eines Wohnhauses in Afritz gestohlen. Die Kleinen sind acht Wochen alt und sollten erst ab 4. Mai vergeben werden. Die Besitzerin, eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Villach, hatte die Hunde auf einer Online Plattform zum Verkauf inseriert. Die Mutterhündin leidet sehr unter dem Verlust. Hinweise an die Polizei in Afritz: Tel. 059133 2251